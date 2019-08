Frontón en Lima 2019 EN VIVO: Perú vs. Argentina por la lucha de la medalla de bronce en dobles femenino

Perú vs. Argentina juegan EN VIVO este viernes 9 de agosto desde las 9:00 am. (hora peruana) el partido decisivo por la medalla de bronce en frontón modalidad dobles femenino desde el Complejo Deportivo de Villa María del triunfo y con transmisión de Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN.

La previa

El equipo bicolor quiere asegurar una nueva medalla en la tabla general y seguira haciendo la historia mucho más grande. No te pierdas ningún detalle de este partido.

Argentina y Perú abrirán una larga jornada del Frontón en los Juegos Panamericanos (también conocido como frontenis e incluído en la Pelota Vasca como deporte principal) en una pelea muy pareja, pues ambas selecciones llegan con números muy parejos.

Perú vs. Argentina | Horarios en el mundo

Perú 9:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (streaming)

México 9:00 am. |

Ecuador 9:00 am. |

Colombia 9:00 am. |

Bolivia 10:00 am. |

Paraguay 10:00 am. |

Venezuela 10:00 am. |

Brasil 11:00 am. |

Argentina 11:00 am. |

Chile 11:00 am. |

Uruguay 11:00 am. |

España 4:00 pm. |

Perú y Argentina acabaron segundos en sus respectivas series. La dupla albiceleste conformada por Irina Podversich y Lucila Busson, venció a 2-1 a Venezuela y cayó 2-0 ante México en la fase de grupos. En semifinales enfrentó a Cuba que la derrotó por un claro 2-0.

La dupla peruana integrada por Nathaly Paredes y Mía Rodríguez, en tanto, también llegaron a semifinales como segundas de su grupo. Triunfo por 2-1 sobre Chile y derrota 2-0 ante Cuba las emparejaron con México en la previa a la final en la que cayeron 2-0 y las dejó relegadas a la pelea por la medalla de bronce.

Esta se disputará este viernes en el Complejo de Villa María del triunfo y toda la afición local esperan que puedan sumarse una nueva medalla en la tabla general.

Frontón en Lima 2019 | Participación peruana este viernes 9 de agosto

Frontenis Dobles Femenino Medalla de Bronce

Peru vs. Argentina

Hora: 9:00 am.

Frontón en Lima 2019 | Precio de entradas para este viernes 9 de agosto

Entrada Precio Regular – A S/. 20 Menores de 18 – A S/. 10 Adulto mayor – A S/. 10 Asiento Accesible – SR S/. 10 Acompañante Asiento Accesible – ASR S/. 10

Frontón en Lima 2019 | mapa del evento de este viernes 9 de agosto