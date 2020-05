Este domingo 10 es Money in the Bank 2020, WWE organizará su segundo gran evento sin público, MITB 2020. Esta es el undécima PPV de Money In The Bank. Las luchas de hombres y mujeres se llevarán a cabo simultáneamente en la sede de la WWE en Stamford, Connecticut. Hay 6 enfrentamientos programados 2 agregados para Kickoff Show.

Campeonato Universal: Braun Strowman (c) vs Bray Wyatt

Campeonato WWE: Drew McIntyre (c) vs Seth Rollins

Campeonato SmackDown Femenino: Bayley (c) vs Tamina

Lucha de escaleras Money in the Bank: Asuka vs Shayna Baszler vs Nia Jax vs Dana Brooke vs Lacey Evans vs Carmella

Lucha de escaleras Money in the Bank: Daniel Bryan vs Rey Mysterio vs Aleister Black vs King Corbin vs Otis vs AJ Styles