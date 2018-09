Fnatic despide a tres jugadores luego del mal desempeño en mundial de Dota 2

Luego del mal desempeño en el último The International, el equipo de Dota 2 con sede en Malasia e Inglaterra, Fnatic, decidió despedir a Jacky "EternalEnvy" Mao, Saahil "Universe" Arora y Johan "PieLieDie" Astrom. El que tampoco se salvó fue el Kurtis "Aui_2000" Ling, quien era el entrenador del plantel.

ROSTER UPDATE: Post-TI8, we say goodbye to @EternaLEnVy1991, @UniverseDota and @PieLieDieDota from our roster, as well as @Aui_2000 as coach.

READ MORE https://t.co/3lzRjY9jjk pic.twitter.com/EjSESXR75q

— FNATIC (@FNATIC) 1 de septiembre de 2018