Floyd Mayweather le ofrece ayuda a Conor McGregor para su próxima pelea

Lo quiere ayudar. Floyd Mayweather está dispuesto a apoyar a Conor McGregor en su regreso a la UFC del próximo 6 de octubre ante Khabib Nurmagomedov. El boxeador estadounidense, que enfrentó al luchador de MMA el año pasado, aseguró que 'The Notorious' se prepara de manera más eficiente entrenando en su gimnasio y no en el centro de alto rendimiento de la UFC.

Tal vez sea un gesto de amabilidad o una estrategia de publicidad, pero lo cierto es que Floyd Mayweather desea que Conor McGregor se prepare para su combate en el UFC 229 en el Mayweather Boxing Club, reconocido gimnasio donde se forman los próximos púgiles de la empresa TMT, propiedad de Mayweather. Sé que el UFC tiene un centro de entrenamiento, pero nos gustaría que trabaje en el club de boxeo Mayweather", señaló el boxeador a TMZ Sports.

Pero además de ofrecer su gimnasio Floyd Mayweather aseguró que Conor McGregor podría vencer a Khabib Nurmagomedov en el octágono. "Conor no retrocederá y no es un luchador asustado en lo absoluto, gane, pierda o empate. Conor va a salir a pelear. Realmente no tengo una predicción porque nunca he visto pelear al tipo que enfrentará a McGregor pero por lo que sé es un infierno de tipo que puede llevar la pelea al suelo y puede luchar en todo momento. Pero los aficionados quieren verte que te levantes y pelees en todo momento. McGregor es un competido difícil, como lo he dicho antes, él no se va a echar para atrás, no tiene miedo, es un guerrero", aseguró.

Hasta el momento Conor McGregor no ha respondido al ofrecimiento de Floyd Mayweather, al que enfrentó en un combate de boxeo el 26 de agosto de 2017, en un pelea denominada ' El combate del dinero'. En esa oportunidad 'Money' derrotó a McGregor por TKO.

MIRA EL VIDEO DEL OFRECIMIENTO DE FLOYD MAYWEATHER

