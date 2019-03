Fiorella Conroy representará al Perú en Mundial de Muay Thai

Fiorella Conroy viará por segunda vez a Tailandia para participar en el Campeonato Mundial World Muay Federation (WMF), del 12 al 20 de marzo.

"Me siento contenta. Me encantaría ser campeona mundial por el hecho de saber que esto motiva a otras. Mientras me iba mejor en el deporte, me motivaba en todo sentido, me ponía feliz, y eso es lo que necesitamos, sentirnos contentos para avanzar más lejos", dijo la deportista de 27 años.

Por amor al deporte Fiorella probó el bodyboarding a los 6 años, surfea desde los trece, el skate siempre fue su afición, así como el ciclismo y hace 04 años que se inició como boxeadora; además de haber estudiado publicidad, profesión que combina con su carrera como deportista y profesora de artes marciales y surf. "Es un deporte que, si bien es de contacto, no es violento porque te enseña el autocontrol de las emociones y a canalizarlas, controlarlas. Algunas personas que fueron violentas cambiaron gracias a este deporte. El muay thai es un deporte de agradecimiento", agrega Fiorella.

Su mirada hacia un mundo más igualitario y sin estereotipos la ha llevado muy lejos a pesar de no tener el apoyo de su familia, eso la motivó a ser independiente desde temprana edad. "Yo doy clases desde hace dos años porque para mí es una manera de enseñar a otros lo que aprendo. Siento que aprendo más. Quiero que más chicas conozcan las artes marciales, que vean que no es un deporte violento. Vivimos en un mundo en el que si es que eres una mujer u hombre tienes que hacer tal o cual cosa, hay muchos parámetros", subraya la campeona de Warriors Perú 2018 y 2019.

LEE ADEMÁS: