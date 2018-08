FIFA 19 estaba preparada para la llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus

Las repercusiones por la hasta entonces posible llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus, no solo era expectativa en el mundo del deporte, ya que en Electronic Arts, empresa encarga de realizar FIFA 19, revelaron que estaban atentos al destino que tomaría CR7, para hacer la portada de su popular videojuego.

Cambios a último momento

Electronic Arts ya tenía lista una portada de Cristiano Ronaldo luciendo la camiseta del Real Madrid, pero como se vio posteriormente, esta no tardó en cambiar, debido al plan de contingencia que tenía la empresa canadiense para estos casos, y que afecta la imagen de FIFA 19.

"No tendría sentido poner a Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid si no está en el equipo. La autenticidad es algo importante, y no creo que vaya a haber ningún fichaje más importante durante este verano. Obviamente es una gran noticia que nos da mucho trabajo, pero tenemos un plan de contingencia para estos casos", sostuvo Matthew Prior.

FIFA 19 saldrá a la venta el próximo 28 de septiembre. El juego estará disponible para las consolas Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

