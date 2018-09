Federación Peruana de Ajedrez separa a seleccionada que denunció acoso

En su edición digital, el reconocido diario 'El País' de España señaló que la ajedrecista Ingrid Aliaga, integrante de la selección peruana de este deporte, fue separada del equipo por la supuesta indicación del aún presidente, Boris Ascue.

Aliaga denunció hace unos meses a través de un canal nacional a su entrenador Dorges Heredia por acoso sexual, lo cual habría derivado en injusta exclusión a pedido de Ascue, quien -según el medio citado- es respaldado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y admitido por el Instituto del Deporte Peruano (IPD).

Tal como lo detalló Aliaga, los acosos de su técnico empezaron en marzo de este año y una de las pruebas que mostró fue un video donde ella junto a algunas compañeras encaran a Heredia y se ve cómo él atina a pedir disculpas por el 'error' cometido. Luego de hacerse públicas estas imágenes, Heredia utilizó su cuenta de Facebook para desmentir todo y asegurar que dicho contenido está 'manipulado' y se intenta defender acusando a la ajedrecista de “una trayectoria de escándalos, mentiras e indisciplinas”.

Otra de las defensas que usó el entrenador fue intentar poner de su lado a la mejor exponente de este deporte en el país, Deysi Cori, afirmando que siente una profunda admiración y aprecio por ella, lo cual no fue compartido por Cori quien incluso lo tildó de “un caradura sin vergüenza”.

“El campeonato de Perú se disputó pocos días después del acoso, cuando yo estaba muy afectada psicológicamente. Por esa misma razón no presenté la denuncia oficial hasta mayo, porque no me atrevía. Pero ahora pido a todas las deportistas afectadas por casos similares en cualquier país del mundo que no tengan miedo, que lo denuncien”, manifestó Aliaga a 'El País'.

Boris Ascue -de acuerdo a lo mencionado por el medio español- ha sido sentenciado con tres años de cárcel en 2005 (expediente 0860), por contaminación de aguas, y en 2007 (expediente 0043), por apropiación ilícita. A ello tendría sumados dos años por homicidio culposo (164-95). La sentencia cita asimismo el delito de usurpación agravada (2003-0587) sin una condena aún. Sin embargo, según la información manejada por 'El País', no llegó a entrar a la cárcel debido a que dichas penas son menores a 4 años pero lo que sí debió cumplir es su inhabilitación de cualquier cargo público, hecho que no habría respetado.

LEE ADEMÁS: