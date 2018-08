​Famoso luchador de la WWE acusado de acoso sexual

Uno de los luchadores más famosos de la WWE se ha metido en un verdadero escándalo luego de que un ex trabajador de la compañía revelara como Randy Orton acosaba sexualmente de los nuevos integrantes.

Randy Orton intimidaba a todos

Randy Orton es un personaje con cartel exquisito en la WWE, llegó a ganar los cinturones más importantes y en su última fase asumió el papel de chico malo en cada mega evento de lucha libre que se generaba.

'Cuando aparecía un nuevo escritor, Orton entraba en la oficina, se metía la mano en los pantalones, se tocaba su miembro, sacaba la mano y decía: ‘Soy Randy Orton, dame la mano’. Cuando no lo hacían, decía: ‘¿no quieres? Esto no está bien. ¿Tengo que decirle a Vince y Stephanie que no has querido estrechar la mano de Randy Orton’?', reveló Court Bauer, ex escritor de la empresa, en el episodio 48 del podcast MLW.

Veremos si Randy Orton logra salir ileso de esta fuerte denuncia, lo cierto es que todo esto le podría costar hasta su lugar en la WWE, compañía que no suele aceptar escándalos en sus figuras principales.