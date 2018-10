Estrella de la UFC se entrena con sexo antes de trascendental combate

Fuerte confesión. Derrick Lewis está a poco de afrontar la pelea más importante de su carrera en la UFC y a pesar de eso no se sonrojó al momento de hacer una polémica confesión. Lewis enfrentará el próximo sábado 2 de noviembre a Daniel Cormier por el cinturón de peso pesado en el UFC 230 y ha revelado un curioso método de entrenamiento.

Curioso método

Derrick Lewis aseguró que se prepara para la UFC 230 solo teniendo relaciones sexuales. "No he estado haciendo nada más que cardio y sexo", confesó Lewis en The Rich Eisen Show' y luego dio algunos detalles de cómo este curioso método de entrenamiento le ha dado resultado y lo ayudó para conseguir la victoria ante Alexander Volkov en el UFC 229.

Derrick Lewis indicó que lo que viene realizando le podría dar la victoria ante Daniel Cormier en el UFC 230, que se realizará en el Madison Square Garden. "El sexo realmente ha estado ayudando a mis caderas. Sé que Cormier es un gran luchador, así que realmente tengo que poner las caderas sobre él y las he estado trabajando muy bien", argumentó.

A pesar de que Derrick Lewis ha venido cosechando importantes triunfos en la UFC y que tiene un récord de 9 victoria y una derrota, en sus últimos 10 combates, los fanáticos de las MMA creen que Lewis no merece enfrentar a Daniel Cormier y que este defenderá su título sin ningún problema.

Derrick Lewis y Daniel Cormier se se verán las caras el próximo 3 de noviembre en el octágono de la UFC y ahí se sabrá si es que Lewis puede dar la talla y si su método es efectivo.

