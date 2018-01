"Es importante que el Dakar 2018 haya vuelto al Perú"

El experimentado piloto portugués Carlos Sousa visitó ayer la redacción de EL BOCÓN y mostró su agradecimiento por poder correr nuevamente en las dunas peruanas el rally Dakar 2018, que empieza mañana.

¿Es bueno que el Dakar vuelva al Perú?

Claro que sí. Estuve en el 2012 y 2013 en el Dakar aquí en el Perú y fueron etapas muy importantes. Nosotros queríamos las dunas parecidas a las de África y qué bueno que la competencia ha vuelto a este país. Las dunas, como ustedes saben, son grandes, teniendo en cuenta que la ruta es secreta, nosotros no sabemos por dónde vamos a pasar. Hay que tener buena técnica; hay que ir rápido, no perder el tiempo, pero teniendo cuidado de las dunas y la arena, porque cuando un carro baja de la duna, ahí recién vemos si podemos ir hacia la izquierda o a la derecha. Esa es la característica de la duna.

¿De qué más hay que cuidarse en las dunas?

Hay que escoger bien la presión de las llantas. En Perú me ha ido muy bien hasta el momento y espero seguir así. Seré feliz si es que compito al igual que el 2012 y 2013. El público es muy aficionado, y para nosotros es una sorpresa muy grande. En la arena nunca encontramos a nadie, pero aquí encontramos a un mar de gente siempre, hay mucho público en las dunas.

¿Qué es lo más difícil de Bolivia?

El problema de Bolivia es la altitud y el barro porque llueve mucho, pero el Dakar 2018 es una competencia extrema, es difícil para nosotros. El problema es que el carro puede sufrir muchas cosas porque pasamos ríos, pasamos barro; pero no hay nada más complicado que Perú, porque en las dunas no puedes dudar.

¿Conoces a Nicolás Fuchs? Es nuestro mejor piloto y quedó en el puesto 12 el año pasado...

El año pasado no estuve en el rally Dakar, pero me gustaría conocerlo. Es muy positivo quedar en dicho puesto. Este es mi Dakar número 18. Hice once en África y los demás aquí.

