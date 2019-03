El polémico mensaje del campeón mundial de UFC tras retiro de Conor McGregor

Incendió las redes. El anuncio del retiro de Conor McGregor de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) tomó a todos por sorpresa, ya que el luchador irlandés de 30 años todavía estaba en la capacidad de volver a los octágonos. Pero una vez que hizo pública su salida de las luchas, las reacciones no tardaron en llegar. Y uno de los que ha aparecido para generar polémica es el ruso Khabib Nurmagomedov, su último rival.

Khabib, quien se impuso a McGregor en octubre del año pasado por el título, envió un contundente mensaje a través de las redes sociales. "Solo puede haber un rey en la jungla. Solo uno", publicó en su cuenta de Twitter, dejando entrever que aquel triunfo suyo empujó al irlandés ha dejar el deporte.

There can be only one king in the jungle.

Only pic.twitter.com/BuqVNUkoR0

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 26, 2019