El día que el 'Popeye Ruso' fue humillado ante el campeón mundial de bofetadas | VIDEO

Kirill Tereshin, quien fue noticia la semana pasada tras fracasar en su intento por incursionar en las artes marciales mixtas (MMA), donde no pudo aguantar ni un solo round, también habría probado suerte en otro evento muy popular, el 'Mundial de bofetadas'.

Meses atrás, el popular 'Popeye Ruso' retó al campeón mundial de bofetadas, el granjero siberiano, Vasily Kamotsky. Quien necesitó solo de una cachetada para dejar fuera de combate a Tereshin.

El joven se hizo popular por sus enormes biceps, producto de la inyección de una sustancia llamada Synthol, la cual contiene 5% de aceite, 7,5% de lidocaína y 7,5% del alcohol lo cual prácticamente deforman el cuerpo y ponen en riesgo la salud de la persona que lo consuma.

Tereshin, no solo es noticia por sus fallidas incursiones en varios deportes. En julio de este año, a través de un video, pidió ayuda para que pueda deshacerse de sus enormes biceps.

“Aquí en Moscú, donde no fui examinado, dicen que no se puede lidiar con esto. Hice una solicitud a Alemania e Israel, dicen que me pueden ayudar allí, pero es muy costoso. Necesito recaudar dinero a través de la televisión. Quiero deshacerme de estos (en referencia a sus brazos) y pedir ayuda. Nadie pudo evitarlo, yo soy el culpable de esto, y sobre el futuro… Dios sabe lo que sucederá después”, señaló el joven ruso

