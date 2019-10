Dwayne Johnson, la 'Roca' anuncia su regreso al cuadrilátero de la WWE | FOTOS

¡Y un día volvió! El actor y luchador estadounidense Dwayne Johnson, más conocido como La roca, anunció el pasado 30 de septiembre su regreso al universo WWE luego de haber anunciado el fin de su carrera deportiva en agosto.

A través de su cuenta de Twitter, el protagonista de Rápidos y furiosos compartió un breve video junto a un alentador mensaje.

Por fin vuelvo a casa, a mi universo WWE. Este viernes por la noche será nuestro debut en Smackdown. No hay lugar como el hogar. Tequila después del show, escribió en su publicación.

FINALLY...I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, Ill return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

Theres no greater title than #thepeopleschamp.

And theres no place like home.

Tequila on me after the show#IfYaSmell#Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 30, 2019