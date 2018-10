Las duras críticas del presidente de UFC tras la batalla campal

Dana White fue el hombre que más molestia tuvo tras el final de la pelea entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. El peleador ruso fue quien salió del octágono para atacar a Dillon Danis, entrenador de JiuJitsu del irlandés y desatando una terrible batalla campal.

Tras ello, Dana White indicó lo siguiente: "Esto no es lo que somos, esto no es lo que hacemos, no somos esto. Nadie esperaba que Khabib saltara de la jaula, la policía hizo un gran trabajo controlándolo. Era demasiado perfecto, todos dieron el peso, la seguridad fue perfecta. Así no es normalmente un evento de artes marciales mixtas", dijo el presidente de UFC en conferencia de prensa.

Además, anunció los castigos para aquellos que intervinieron: "Quienes saltaron nunca pelearán aquí. Tukhugov no peleará contra Lobov por su participación en el incidente. Apesta terminar así. Es una mier*. Una larga suspensión puede significar que Khabib sea despojado del título", advirtió.

Cabe recordar que con esta victoria, Khabib ha mantenido el récord invicto de 27-0-0 y con 11 victorias en la UFC. La pelea fue claramente para él, más allá de la sumisión, pero se vio manchada por un final que -seguramente- tendrá revancha.

"SI RECIBE UNA SUSPENSIÓN LARGA, SERÁ DESPOJADO DEL TÍTULO"#CentralFOX #UFCxFOX | El titular de UFC, Dana White, fue tajante tras el escándalo entre Khabib y McGregor en Las Vegas. pic.twitter.com/oDWm2oyllA — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 7 de octubre de 2018

LEE ADEMÁS