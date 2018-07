Dunia Felices: "Lima 2019 servirá para unir al país"

El solo ver a Dunia Felices te transmite una lección de vida. Ella, una joven que perdió sus brazos y piernas de pequeña, ha sabido hacerle frente a los obstáculos y retar(se) al destino y sus sueños. En cada batalla dio la talla y se quedó con la victoria. A un año para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, donde es una de las cartas fuertes de Perú en natación, nos cuenta sus expectativas al ver el desarrollo de las obras de las Villas Panamericanas.

Estoy emocionada porque he visto el circuito acuático, hay un gran avance. Las instalaciones de cada deporte están muy sofisticadas. Ya para marzo deben estar listas y nos darán a cada deportista el centro donde vamos a entrenar, y obvio donde vamos a competir el próximo año en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, expresó Dunia Felices.

Es una alegría tremenda no solo para los deportistas, también para los ciudadanos porque tendremos un lugar donde hacer deporte y sobretodo unir a las personas. Soy una convencida que el deporte está uniendo al país y a la sociedad, agregó durante el recorrido a las obras en la Videna.

Tiene fe

Dunia sabe que la fe y la constancia para alcanzar los sueños son las principales fuerzas que hacen que la palabra imposible no esté en su vocabulario, por ello espera con ansias ver terminada todas las villas deportivas. Tengo mucha fe en que sí se va a lograr. Realmente hay un compromiso. Hay que tener fe que sí se va a llegar a construir cada complejo. Hace dos meses este lugar (Villa Panamericana de la Videna) tenía menos avance y eso me hace sentir contenta. Yo confío en que sí lo lograremos, apuntó Dunia Felices.

Punto de inicio

Para nuestra atleta, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 es una gran oportunidad para iniciar un cambio dentro de las Federaciones, deportistas y apoyo de las instituciones para lograr un avance a mediano y largo plazo.

Yo estoy dentro del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y sí se ve el respaldo. Cuando ven tus logros, te hacen parte de un programa o un apoyo, que realmente no debería ser un apoyo, sino lo que el deportista se merece., explicó.

El apoyo debería ser en tener instalaciones adecuadas para poder entrenar porque si el atleta no tiene un lugar bien equipado ni la alimentación adecuada no va a poder competir en un buen nivel. Todo es paso a paso, recién estamos iniciando y también hay que cambiarle el chip al deportista de que no hay apoyo porque sí lo hay, pero se debe saber llegar a ello. Hay empresarios que no saben qué deportistas son top porque acá hay quienes piensan que solo existe el fútbol y no otras disciplinas, pero es parte del cambio y de la información del deportista, las entidades públicas o privadas, concluyó Dunia Felices.

LEE TAMBIÉN: