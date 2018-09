Dota 2: Zai regresa a Team Secret luego de tres años

Team Secret tuvo un buen inicio la temporada 2017 de Dota 2. Obtuvo la DreamLeague Season 8, pero este 2018, los resultados no llegaron y con la eliminación del The International 2018, el equipo liderado por Puppey, necesitaba cambio y estos se hicieron.

Ludwig 'Zai' Wahlberg (vuelve luego de tres años) y Michal 'Nisha' Jankowski se unen al roster europeo, luego de las salidas de Fata y Ace. El objetivo es obtener el The International del 2019. Team Secret es uno de los equipos que sigue sin ganar el mundial de Dota 2, por lo que la apuesta con Zai, es obtener mayor presencia en la offlane.

Los recuerdos con Zai como off son estupendos. El gamer sueco fue parte del elenco de Team Secret que arrasó con muchos torneos de Dota 2 en la temporada 2015. Como se recuerda, venció en muchas finales a Evil Geniuses lo que llevó a que se cree una cierta rivalidad entre ambos equipos. Sin embargo, no pudieron lograr el The International 2015.

Nisha es el integrante más nuevo. El polaco solo tuvo participación en equipos de su país y está será su primera vez en un elenco con renombre en la comunidad de Dota 2. Puppey sigue dando chances a jugadores pocos conocidos.

