Dota 2: Ya se conocen las fechas del inicio de la Minor de Bucarest

La segunda Minor de la temporada competitiva de Dota 2 ya fue anunciada. La competencia organizada por PGL será en Bucarest, Rumania y se jugará desde el 9 al 13 de enero del 2019. Este torneo contará con 8 equipos que buscarán obtener los 300 mil dólares que reparten en premios, además de 500 puntos de clasificación.

PGL Esports is proud to announce the second minor in the Dota Pro Circuit 2018-2019. For more info please visit: https://t.co/CdKaB3u8Ch#pgldota2 #dota2 #dota #TI9 pic.twitter.com/GTrycQwALy

