Dota 2: Sumail se perderá la ESL One Hamburgo

Sumail, integrante del equipo profesional de Dota 2, Evil Geniuses, quedó fuera de la ESL One Hamburgo, debido a un problema con la gestión de la visa. De esta manera el elenco estadounidense perderá a su midlaner de cara a la primera gran competencia de la temporada, que pese a no ser considerado en el circuito profesional del conocido eSports, reparte una gran cantidad de dinero al campeón.

Evil Geniuses había sido el segundo equipo de Dota 2 invitado a la ESL One Hamburgo, luego de los rusos de Virtus.Pro, sin embargo, contar con días de anticipación para realizar los trámites respectivos, no se pudo hacer nada para que el jugador profesional de nacionalidad pakistaní este presente en Alemania.

Sumail es uno de los jugadores de Evil Geniuses que más tiempo lleva en la actualidad, luego de la salida de Universe y Fear. Como se recuerda llegó al equipo siendo muy joven.

No es la primera vez que un tema de visado genera complicaciones en la escena competitiva de Dota 2. El caso más reciente fue el del sueco AdmiralBulldog, quien había sido invitado como comentarista al The International 2018, pero a último momento no pudo asistir porque no se le otorgó la visa estadounidense.

