Dota 2: EternalEnvy es nuevo integrante de Complexity Gaming

Luego de pasar por muchos equipos de Dota 2 en los últimos años, entre ellos Cloud9, Team NP y Fnatic, Jacky 'EternalEnvy' Mao volverá a representar a un equipo de América del Norte en eSports. El canadiense es la nueva contratación del equipo estadounidense Complexity Gaming. Lo novedoso es que no será posición 1 o 2, será support.

