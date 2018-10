Dota 2: Equipo peruano Infamous enfrentará a Dendi en la Dream League

Luego de vencer a Braxstone en la final para obtener un cupo a la Dream League, el equipo profesional de Dota 2, Infamous, conformado por Timado, Papita, Wisper, Scofield y MoOz, ya conoce a sus rivales en el torneo que se desarrollará del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2018.

Infamous está ubicado en el Grupo A y se enfrentará al elenco estadounidense de Complexity Gaming y a los europeos Navi y Team Lithium, que tiene en su equipo al carismático jugador profesional Dendi, que reemplaza a Anas Mage Hirzallah, debido a un problema de visado. El grupo B lo integran The Final Tribe, ROOONS, Royal Never Give Up y Tigers.

La modalidad de juego será como la que siempre se realiza en Dota 2. Los dos primeros de cada grupo clasificaran a las Upper Brackets, mientras los dos últimos serán ubicados en las Lower Brackets.

Esta Dream League, es el primer Minor del circuito competitivo de Dota 2 por puntos de la temporada 2018/2019, y repartirá 277 mil dólares en premios. Todos los enfrentamientos serán al mejor de tres partidas, excepto la gran final que será al mejor de cinco.

