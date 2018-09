Dota 2: Dendi confirma que no se retira y busca nuevo equipo

Luego de que se confirmara la salida de Danil Dendi Ishutin del emblemático elenco Natus Vincere (Navi), donde estuvo por ocho años, se pensó que el jugador profesional de Dota 2 iba a abandonar la escena competitiva, pero ocurre todo lo contrario. El ucraniano está en la búsqueda de un nuevo equipo, según un mensaje en sus redes sociales.

Guys I am not retiring from dota. Looking for team/players. Thanks for warm words

— Danil Ishutin (@DendiBoss) 3 de septiembre de 2018