Dota 2 Conoce los nuevos sets que llegan tras la última actualización

La actualización más reciente de Dota 2 trae consigo el tesoro llamado 'Carmine Cascade' con sets para los héroes: Ember Spirit, Ancient Apparition, Oracle, Batrider, Visage, Skywrath Mage y Razor. No todo queda ahí, como ya es costumbre, al adquirir y abrir estos cofres se podrá contar con la posibilidad de contar con los ítems extras, los ya clásicos 'raro', 'ultrararo' y 'extremadamente raro'.

El otro detalle en esta pequeña actualización es la oportunidad que brinda Valve de conocer que tantas posibilidades hay de recibir uno de los sets extra. Es la primera vez que Dota 2 tiene esta alternativa, que permitirá que los usuarios de todo el mundo no pasen un mal rato o decepción luego de comprar los cofres.

Con beneficios

Pensando en los usuarios de Dota 2 que adquirieron Dota Plus, Valve les brindará un beneficio. Si los sets que recibieron no son lo que deseaban, estos podrán ser reciclados en fragmentos de tesoros y al acumular 6, se convertirá en un tesoro adicional y 2000 fragmentos de Dota Plus.

Este podría ser el último cofre en salir antes de conocerse la actualización que revelará al próximo héroe de Dota 2. Como ya es costumbre en Valve, todavía no dan noticias acerca del próximo gran parche. Solo queda esperar.

LEE ADEMÁS: