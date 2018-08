Dota 2: ¿Cómo conseguir subir de rango sin morir en el intento?

Muchos streamers de Dota 2, ofrecen sus servicios para 'boostear' una cuenta. Algunos buscan otra opción, como siempre ir a la línea del medio, para luego terminar perdiendo una partida ranked por un mal carry o algunos supports concentrados en obtener recursos y dejar de lado la protección a los demás.

Piensa antes de elegir

No hay secreto para subir de MMR y así mejorar el rango de las medallas en Dota 2 (a menos que seas un buen jugador), pero lo que sí hay, son recetas que ayudan a no complicarte la vida con los principiantes.

Si ya pickearon carry, olvídate de renegar y volver a sacar otro héroe que requiera de mucho farm. Sé de beneficio a tu equipo y ayuda con un support. Total, se supone que tienes los conocimientos básicos en Dota 2, ¿no?.

No pierdas tiempo

No te concentres solo en las team fights. En niveles bajos, muchos dotas se pierden por extender innecesariamente un juego, cuando este puede concluir en 20 minutos. Si puedes destruir torres, hazlo sin pensar, no te entretengas matando. Dota 2 requiere de estrategia, no de ganar más oro y acumular más 'kills'.

Aprende a moverte en el mapa. Si eres posición 4 o 5, puedes influir de manera efectiva en los primeros minutos del juego. Hay millones de videos de Youtube acerca de como hacer un buen 'gank' y desesperar a tu rival. Puedes hacer que ellos se peleen y tú ganes.

LEE ADEMÁS: