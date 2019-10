Directivo del IPD, Victor Aspíllaga, presentó su carta de renuncia tras retiro de subvención económica a deportistas

Victor Aspíllaga, director nacional de deportes de afiliados del Instituto Peruano del Deporte (IPD), presentó su renuncia al cargo luego que se anunciara el retiro de subvención económica a deportistas nacionales. Lo hizo a través de una polémica carta dirigida a Sebastián Suito, presidente del organismo.

El dirigente informó que su decisión responde a una solicitud del propio titular de la institución, quien consideró que la Dinadaf "era el órgano responsable y causante de la crisis" por la salida de 146 atletas del Programa de Apoyo al Deportista (PAD).

"Sentí que me traicionaste a mí, a todas las personas que trabajan conmigo y, sobre todo, a los deportistas", destacó Aspíllaga en su pronunciamiento, tras especificar que Suito le pidió que se proceda a la revisión de las subvenciones económicas, además de solicitar el inicio de acciones legales contra los gestores de la Dinadaf por su presunta responsabilidad en la entrega indebida de dinero.

El propósito argumentado para la determinación fue "verificar si los deportistas del PAD beneficiados cumplen con el logro deportivo exigido en la normativa (medalla de oro, plata y bronce), con la finalidad de no ocasionar perjuicio económico al IPD".

"Me encuentro sumamente indignado con lo que sucede. Por el bien de todos los deportistas de nuestro país, espero con la mayor de las ansias que el IPD cambie para mejor, algo que no se logrará bajo tu mandato, porque quien falta a la verdad y utiliza a un deportista para escudar sus propios errores, simplemente no es merecedor ni tiene la capacidad de liderar al sistema deportivo nacional, ello sumado a que no eres un deportista calificado de alto nivel", sentenció Victor Aspíllaga refiriéndose al actual titular del máximo organismo del deporte nacional.