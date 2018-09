Dejó la escuela y ahora es campeón mundial de Dota 2

Johan N0tail Sundstein es el capitán de OG, último elenco campeón del The International, considerado el campeonato más importante de Dota 2, que reúne a los mejores equipos del mundo. Debido al logro, la cadena televisiva de Dinamarca TV2, le dedicó un reportaje, donde contó algunos detalles de su larga carrera en los eSports.

En el artículo, la madre de N0tail cuenta que el jugador profesional de Dota 2, que ahora cuenta con 25 años, dejó la escuela secundaria para dedicar más tiempo a los deportes electrónicos. "Es el juego que ama. Él ha tenido este sueño. desde que era un niño pequeño y de repente se hizo realidad".

Para muchos, el dinero es lo más importante, para N0tail esto es un adicional, pero no la razón de su pasión. "El dinero no es lo más importante. El mundial de Dota 2 fue el objetivo. El dinero es lo que hace que el evento sea bueno y prestigioso, pero no lo es todo, porque no voy a gastar todo este dinero".

N0tail también afirmó que no sabe qué hacer con el dinero obtenido por ganar el The Internartional. Por ahora, solo tendrá vacaciones luego de una agotadora temporada. Antes de finalizar la entrevista, Johan contó uno de sus sueños: "Algún día me gustaría una casa sin vecinos, solo tener una gran cantidad de perros".

