Dana White asegura que Nurmagomedov mantendrá su título de UFC

La pelea del año entre el ruso Khabib Nurmagomedov y el irlandés Conor McGregor todavía sigue trayendo cola, sobre todo por el conato de bronca que el ganador provocó al derrotar al popular 'Notorious' en la jaula de la UFC al hacerle un gancho en el cuello denominado 'mata león'. Al parecer el peleador ruso mantendrá su cinturón de campeón, pero lo sancionarán económicamente.

"Lo van a suspender, así que quizás le den de cuatro a seis meses de suspensión. Si Nevada lo suspende, todos lo suspenderán. No vamos a dar la vuelta a la comisión atlética de este país para pelear. Se sentará, tomará un tiempo libre y eso es todo", dijo Dana White, presidente de la UFC sobre lo que sucederá con Khabib Nurmagomedov, luego de que ocasionará una batalla campal post triunfo sobre Conor McGregor.

Momento exacto del triunfo de Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov se adjudicó su triunfo después de que Conor McGregor se retirara en la cuarta ronda, ya que el irlandés fue suspendido durante un mes por motivos médicos. "Están hablando de mantener su bolso. No creo que eso deba pasar. No deberías poder mantener todo su bolso. Creo que deberían quitarle 250,000", agregó después White sobre la sanción económica que debería recaer sobre el ruso.

Recordemos que Khabib Nurmagomedov se disculpó por el incidente, pero citó comentarios previos a la pelea en los que Conor McGregor "habló sobre mi religión, habló sobre mi país, habló sobre mi padre". Dana White contestó que "no creo que haya mucha gente que no entienda por qué lo hizo, pero no debería haberlo hecho. El tipo que te está gritando no significa nada", le recomendó.

LEE ADEMÁS: