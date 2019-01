Dakar 2019: sigue EN VIVO la etapa 3 San Juan de Marcona-Arequipa

El Rally Dakar continúa con su recorrido y hoy se inició la tercera etapa de una de las competencias más duras y peligrosas del mundo. Esta etapa que va desde San Juan de Marcona hasta Arequipa es una de las más largas.

En total serán 799 kilómetros de recorrido y una nueva zona de dunas que seguramente emociona a muchos pilotos nacionales e internacionales. La etapa que une la ciudad de San Juan de Marcona (Ica) con Arequipa tendrá un total de 799 kilómetros de los cuales 331 serán cronometrados.

La duna de Toro Mata a orillas del río Acarí, será la atracción de esta etapa. Una de las más hermosas de la costa peruana y que alcanza los 2,068 metros de altura de pura arena por donde los pilotos internacionales como Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, o el catarí Nasser Al-Attiyah deberán superar con sus respectivos autos.

El líder de la competición en la general, culminada la etapa 2, es el francés Sébastien Loeb quien ha registrado un tiempo de 3h 26m 53s por encima de Nani Roma. Entre los pilotos peruanos, Nicolás Fuchs es quien mejor ubicado está: marcha en el noveno lugar con 3h 31m 54s. El actual campeón Carlos Sainz marcha en el octavo lugar con 3h 31m 33s.

On this third stage, the pilots will discover a new dune area: Acari

En esta tercera etapa, los pilotos van a descubrir una nueva área de dunas: Acari

+ info https://t.co/igIYTtsEsQ#Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/lTMuqFUNjC

— DAKAR RALLY (@dakar) 9 de enero de 2019