Dakar 2019: salida de la quinta etapa se retrasa dos horas por neblina

La quinta etapa del Rally Dakar (une Tacna y Moquegua con Arequipa), que ya inició, tuvo que se retrasada casi dos horas debido a una espesa neblina que impidió el sobrevuelo de los helicópteros que supervisan el desarrollo de la competencia.

En esta etapa donde los vehículos saldrán en línea y no uno por uno como es habitual, las primeras motos salieron a partir de las 8:00 a.m. (hora peruana) en lugar de las 6:15 a.m. como estaba previsto inicialmente.

Los coches debían comenzar a las 7:56 a.m. el primer tramo cronometrado de la etapa, pero ahora lo harán desde las 9:50 a.m., lo que retrasará la jornada y hará que finalice incluso en la noche.

Las motos y quads partirán en esta etapa desde Moquegua y los coches y los camiones harán lo propio desde Tacna, en la frontera de Perú con Chile.

Arequipa será el destino para todas las categorías, donde mañana tendrán una jornada de descanso antes de correr la segunda parte de este rally rumbo a lima, la ansiada meta.

Motos y quads tienen un recorrido de 776 kilómetros, de ellos 345 cronometrados, mientras que para coches y camiones la distancia total será de 714 kilómetros, con 517 cronometrados.