Dakar 2018: ¿Quiénes son los grandes candidatos a ganar el rally?

Desde hace algunos días, la capital del Perú vive al ritmo del Rally Dakar 2018, con la llegada de competidores provenientes de Europa, Asia y las Américas, preparados para afrontar la edición número 40. Desde entonces, los stands de las verificaciones técnicas y administrativas han tomado temporalmente posesión del lugar. Y los comisarios deportivos tienen encomendada la misión de controlar la conformidad con los reglamentos del Dakar de los 342 vehículos que se espera en Lima.

En la primera jornada, la mayoría de los competidores sudamericanos se han sometido a este ejercicio que permite entrar en materia. Entre ellos, cabe destacar a Ignacio Casale, una de las grandes bazas del continente para aspirar a un título en la categoría de quads. El chileno, ganador de la edición de 2009, no se anda con rodeos a la hora de hablar de sus objetivos: El año pasado quedé segundo y eso que mi preparación estuvo fuertemente perturbada por una lesión. Esta vez he podido recorrer más de 15 mil kilómetros con mi cuadriciclo y estoy en plena forma: no he venido para ganar etapas, he venido a ganar en la clasificación general. En este Dakar 2018 tendrá a duros competidores como Rafal Sonik, Jeremías González Ferioli o Pablo Copetti, teniendo en cuenta que el peruano Ignacio Flores no podrá estar por lesión, aunque Alexis Hernández surge como un gran contrincante.

En coches (autos o camionetas), los equipos favoritos para la pugna por la victoria están convocados para este viernes en el Dakar 2018, como los antiguos campeones Nasser Al Attiyah y Giniel de Villiers de Toyota, así como Nani Roma, que estará acompañado por otros serios candidatos del Team X-Raid. Además, la base de Las Palmas ha acogido a uno de los pilotos más regulares de toda la historia del rally en su retorno tras un año de ausencia. El portugués Carlos Sousa se ha clasificado en el Top 10 en 18 participaciones. Y es que ha sido fichado por la estructura sudamericana Renault Duster Team para intentar plantar cara a los favoritos.

