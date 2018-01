Dakar 2018: PPK presente en la partida del rally en el Pentagonito

No podía faltar. El Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo presente en la partida simbólica, realizada por todos los pilotos que participan ya del Rally Dakar 2018. PPK apareció en el mismo podio por donde pasaron los competidores y saludó por ejemplo al inglés Sam Sunderland, actual campeón del Dakar en la categoría cuatrimotos, quien en esta oportunidad defenderá su corona.

Luego, PPK saludó a todos los hinchas que se acercaron a observar la fiesta más grande del deporte automotor en el mundo y se animó a explicar que la organización del Dakar 2018 se desarrollará de manera perfecta.

"El Dakar se fue del Perú por cinco años y ha regresado gracias a nustros esfuerzos y a los de la organización, estamos muy felices de tenerlos en nustro bello país. Van a tener una ruta espectacular por el desierto y luego por los andes, despues pasarán por el Lago Titicaca hasta pasar por el Salar de Uyuni que es espectacular y luego en Argentina", manifestó PPK, jefe de estado, quien siempre quiso que el Dakar 2018 se desarrolle en nuestro país.

Asu vez, PPK no dudó en comentar sobre la seguridad de la competencia para los fanáticos. "Queremos en nustro gobierno duplicar el tiurimos, queremos que los turistas puedan hacer una variedad de cosas, deporte, gastronomía, visitas geográficas y culturales. Miles y miles de fanáticos tendremos viendo el Dakar 2018. Creo que aquí estamos muy conscientes de la seguridad porque lamentablemnte ha habido algunos accidentes, recientemente alguno muy dramático y queremos poner seguridad como número uno. Por el desierto sur, la cultura Nazca, el Dakar no pasa por las líneas de Nazca así que no habrá problema", agregó.

LEE ADEMÁS: