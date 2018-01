Dakar 2018: Nani Roma sufrió accidente y fue trasladado en helicóptero

El piloto español, Joan 'Nani' Roma quedó fuera del Rally Dakar 2018, en su tercera etapa, luego que sufriera un extraño accidente al final del tramo cronometrado entre las zonas de Pisco y San Juan de Marcona.

El motivo de que su automóvil de varias vueltas de campana habría sido una zanja que aparentemente no estaba señalada en el libro de ruta. Cabe señalar que el corredor es una de las bajas que estaba en el pelotón de los favoritos para ganar el certamen.

"He estado hablando con él y me ha dicho que estaba bien y que continuara yo con la carrera. Se quejaba de que le dolía bastante la espalda. Le van a hacer varias pruebas, entre ellas una resonancia. Él está bien. Solo es cuestión de que los médicos miren que no haya nada más", contó a EFE su esposa Rosa Romero Font.

Nani Roma was able to finish stage 3 of the #Dakar2018 after crashing. He is now being taken care of

// @NaniRoma pudo acabar la etapa tras su accidente y esta cuidado por los equipos del #DakarPerú2018. pic.twitter.com/tAIrFm1umu

