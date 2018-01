Dakar 2018: Boliviano pide a Evo Morales respeto a la Constitución

El Rally Dakar 2018 llegó a suelo boliviano y algunos pilotos pasaron por un podio simbólico, pues es importante para Bolivia tener esa competencia en su territorio, pues así se dan a conocer a nivel mundial. Pero de manera sorpresiva, algo que nadie esperaba sucedió.

Pasó que el piloto de autos del Dakar 2018 Leonardo Martínez se animó pedirle al propio presidente de su país, Evo Morales, que respete la Constitución Política de Bolivia y sobre todo el referéndum del 21 de febrero. Este referéndum determinó que el presidente no podía volver a postular al sillón presidencial.

"Señor presidente, la mayoría votamos por el 'No'... solo le pido que respete el 21 de febrero y la Constitución de Bolivia", señaló Leonardo Martínez. "Señor presidente, yo me someto a las reglas y normas del Dakar y por eso le pido respetemos el 'No', y no soy político", agregó inmediatamente el piloto del Dakar 2018.

Sin embargo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió diferenciar lo deportivo de lo político durante el paso del rally Dakar 2018 por el país, luego que el jueves algunos manifestantes intentaran bloquear la competencia cuando llegaba a La Paz y que precisamente el piloto Leonardo Martínez hablara de política en el podio.

