Dentro de unas horas se desarrollará el primer día de Wrestlemania 36. En la antesala, Seth Rollins, uno de los luchadores programados para el evento, compartió un mensaje al Universo de WWE en redes sociales.

El ‘Mesías de los lunes por la noche’ desea que los fanáticos de la lucha libre de entretenimiento encuentren un escape, entre tantos problemas generados por la expansión del coronavirus.

“Hoy es Wrestlemania pero es extraño decirlo. En medio de la pandemia de COVID-19 nada se siente normal. Todos estamos tratando de descubrir qué está pasando, qué está bien, qué está mal y hacia dónde vamos”, indica el ‘Arquitecto’.

“Esperamos que este año no solo nos brinde todos los momentos y recuerdos a los que estamos acostumbrados, sino también algo de distracción y tranquilidad, algo de normalidad y algo de unidad”, añadió el ex miembro de The Shield.

Eso sí, Seth Rollins mantiene la misma ilusión de siempre cada vez que se acerca el ‘Show de Shows’. “Todos los años desde que era un niño pequeño, me despertaba la mañana de Wrestlemania sintiéndome emocionado de que el día finalmente había llegado. Wrestlemania era más grande que la Navidad para mí”, expresó.

“Desde 2013, esa emoción ha estado unida al surrealismo, ya que he sido muy, muy afortunado de haber desempeñado un pequeño papel en la tradición del evento; espero inspirar a los niños pequeños a seguir sus sueños como mis ídolos lo hicieron por mí, y darle a cualquiera un momento de mirar para mirar hacia adelante también ... y recuerdos para mirar hacia atrás”, agregó.

“Hoy todavía me he emocionado al despertarme. Todavía se siente surrealista. Quizás más que nunca ... hoy es Wrestlemania”, concluyó Seth Rollins, quien se medirá a Kevin Owens en uno de las dos jornadas.

Wrestlemania 36: la cartelera confirmada

Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Braun Strowman

Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato de Mujeres de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

Fatal 5-way Eliminatorio por el Campeonato de Mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs. Tamina vs. Lacey Evans vs. Naomi vs. Sasha Banks

Campeonato de Mujeres de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

Campeonato Intercontinental de WWE: Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

Triple Treath Ladder Match por los Campeonatos por Parejas de SmackDown: The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso)

Campeonatos por Parejas de RAW: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega)

Campeonatos por Parejas Femeninas de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles

Last Man Standing: Edge vs. Randy Orton

Firefly Fun House Match: John Cena vs. “The Fiend” Bray Wyatt

Seth Rollins vs. Kevin Owens

Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

Otis vs. Dolph Ziggler

Elias vs. “King” Baron Corbin