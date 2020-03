Wrestlemania 36, el evento más importante de la WWE afronta muchas complicaciones debido a la gran expansión del coronavirus en todo el mundo y más en Estados Unidos, uno de los países más afectados con el Covid-19.

El evento programado para los primeros días de abril no será postergado según las palabras de Vince McMahon, no obstante habrán muchas limitaciones, una de ellas es que se haría sin público y la otra la ausencia de algunos competidores, entre ellos The Miz, posiblemente contagiado.

El editor de Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló: “The Miz estaba enfermo. Mucha gente estaba en una foto vista esta semana con The Miz, John Morrison, Zack Ryder y Chelsea Green". Esto podría traer consecuencias, como cambiar algunas peleas, o en el peor de los casos que el temor crezca y se pueda suspender el evento.

El primer luchador en negarse a participar de Wrestlemania es Roman Reings, debido a que recibe un tratamiento por leucemia y no está cómodo participando, mucho más con la amenaza del coronavirus.