El destino quiso que Lucca Mesinas pase estos más de 40 días en el mar, haciendo lo que más le apasiona, correr olas. Tras la cancelación -por el Covid-19- de competencias que tenía programadas, decidió quedarse algunos días en Estados Unidos antes de regresar al Perú.

Sin embargo, pasó lo inesperado, el 15 de marzo se cerraron las fronteras en Perú y perdió su pasajes. Ante esta situación, recibió la invitación de su novia que vive en Hawái. Es en dicho paraje donde pasa sus días, que gracias a sus flexibles medidas restrictivas, le permite seguir entrenando.

“Acá no hay muchos casos de coronovairus, y en la isla donde estoy, Oahu, aún menos. En cuanto a las reglas, hay toque de queda desde las 11 p.m. hasta las 5 a.m. No puedes ir a la playa a tomar sol -solo a correr olas-, los restaurantes y malls están cerrados y las clases se dictan por internet. El uso de mascarillas es obligatorio”, dijo a Correo.

A pesar de estar lejos de casa y no saber que pasará con su visa -vence en junio- no se arrepiente de haber elegido Hawai para pasar este periodo de confinamiento.

“Creo que cumplir la cuarentena en Hawái fue la mejor decisión. Incluso quisiera quedarme más tiempo. Como deportista, no me gustaría regresar a Perú y no poder salir a correr olas. Sin embargo, si son las normas, hay que cumplirlas”, agregó.

