Jonathan Maicelo siempre ha encontrado la forma de reinventarse. Cuando dejó de pelear, irrumpió en la televisión y se convirtió en un personaje de la frandula ‘lorcha’. Luego se convirtió en empresario, primero de ropa y luego de restaurantes. Y ahora con sus locales cerrados, encontró en la fumigación de casas y locales, la forma perfecta de generar dinero en estos tiempos de coronavirus.

Ataviado con todo los necesario para realizar este trabajo Maicelo golpea al virus, como lo hacía con sus oponentes, cada vez que se subía al ring de boxeo, algo que confiesa extrañar.

¿Cómo estás afrontando la cuarentena?

Estando casi 50 días encerrado ‘compare’. Todos esos días encerrado estuve pensando como hace un negocio porque la plata se acaba y se va como agua de tanto pensar se me ocurrió hacer una empresa de desinfección, con la que puedo trabajar chévere. Para mi esto no extraño porque ya tengo experiencia como empresario y esto es una forma de reinventarme.

Es una buena forma de generar dinero, aprovechando la coyuntura

Sí. Yo tengo una marca de ropa con un amigo de muchos años y estuvimos fabricando mascarillas (con tela especial). Pero llegó un momento que el proveedor se pasó de abusivo y aumentó el precio de la tela. Por eso llegó un momento que decidí comprar todo los implementos para fumigar casas, con una maquina chiquita, pero que es efectiva.

A través de contactos que tengo empecé hacer publicidad. Hice un video para promocionar los trajes que vendía y me preguntaron si hacía fumigación y me mandé. He ido al Minsa y al Midis para hacer los trámites, está un poco lenta la cosa, pero ahí estoy trabajando formalmente, con todas las certificaciones y con mi empresa “Maicelo, el fumigador”.

Siempre encuentras la forma de reinventarte

Para mi esto de la fumigación no es extraño, porque yo tengo tres locales de comida (San Isidro, San Martín y Pueblo Libre) y esos locales yo los he fumigado desde cuatro años. El fumigar no es complicado, se aprende rápido.

¿Con cuánta gente trabajas?

Con cuatro personas nada más, pero espero que esta cifra aumente, porque quiero darle trabajo a la gente, sobre todo a los chicos que trabajan conmigo en los restaurantes que ahorita están parados y necesitan billete.

¿Cómo está la situación en tu barrio San Judas Tadeo?

Hasta ahorita no se ha visto ningún caso de coronavirus. El virus se cag… de miedo de entrar acá. Está calmado todo. Lo que me preocupa a mi es la gente, porque le falta cosas básicas. Los gobernantes se preocupan por otras cosas, por la plata de las AFP’s, por ver sus intereses. Hay organismos del estado que están aprovechando esta coyuntura para robar y esas son las cosas que yo quiero denunciar, a esos maricones que se aprovechan de la gente. Por ejemplo, esas canastillas que han repartido, han llegado acá, pero algunas con productos vencidos y hasta con gusanos y esas cosas no pueden pasar.

En el Callao hay muchas casos de coronavirus, qué le dirías a la gente que sigue saliendo a la calle

La gente que sale a la calle se debería morir, firme. Que les dé ese maldito virus y que se mueran, sé que se suena frió, pero es la realidad. Yo he estado en mi casa encerrado como hue… como muchas familias que buscan tranquilidad y no contagiarse, y hay gente sale a la calle por las santas huevas. Si bien es cierto que hay gente que está trabajando, pero hay gente que está caminando en grupo y eso hay que denunciarlo.

¿Qué te parece el trabajo que vienen haciendo el presidente Martín Vizcarra?

Esta bueno, pero al peruano le falta mucho civismo, mucha disciplina y eso es lo que hace que no salgamos de esto. Les vale verga lo que digan las autoridades. Acá a un chico la autoridad lo golpeó y la gente dice “ay, que abusivo”, pero si no está haciendo caso, creo que esa es la formula para que entendamos lo que tenemos que hacer.

Alguna vez has pensando en incursionar en la política, para ayudar a la gente del Callao

Te soy honesto, la política no me gusta, pero quien sabe más adelante, no lo sé. Lo que pase es que si entras ahí te puedes terminar contaminando, por eso lo pienso bien, pero no descarto nada, uno nunca sabe, si en algún momento entro a la política voy a trabajar para el pueblo.

Y ahora que ya se podrá hacer delivery, ya estarás viendo el protocolo para tus restaurantes

Los protocolos son muy abusivos, porque te significan una inversión grande, por las mascarillas, los trajes y toda esa vaina. Contando todos los gastos que tengo que hacer, me voy a gastar como 10 mil soles. Yo lo voy a hacer, pero hay empresas chiquitas, que no tienen esa plata y a eso súmale que han estado parados por tantos días.

En que consisten estos protocolos

Además de que los trabajadores tengan todos sus implementos de salubridad, cada cuatro horas tienen que desinfectarse. Esos uniformes cuestan causa y se tienen que cambiar a cada rato. Además de eso yo voy a tener que ampliar mi cocina (otra inversión) para que la gente guarde la distancia. La verdad que muchos restaurantes no van a poder abrir, porque lo que te piden está bien pendejo.

Líneas arriba me dijiste que no descartas nada. ¿Volverías a pelear?

Lo estaba pensando, pero con todos los problemas que tuve (por uno de sus locales de comida) se me ‘cayó’ la mente. Yo para pelear necesito estar bien psicológicamente, no puedo estar hecho mier… Si yo estoy bien económicamente no tengo problemas, mi cuerpo se transforma. Todavía tengo la ilusión de pelear, porque el boxeo es mi vida, es el eje de todo lo que he hecho. Si ahora yo tengo un plato de comida es gracias al boxeo, si ahorita estoy hablando es gracias al boxeo. Si Dios quiere cuando pase todo esto y las cosas mejores, me gustaría pelear.

Ahorita estas peleando contra el coronavirus

Así es, al igual que toda la gente en todo el mundo que pelea para estar bien.

Y hablando de peleas, en qué quedó la pelea con la ‘Pantera’ Zegarra

Quedo en nada, porque para hacer una pelea necesitamos un promotor que nos pague bien. La verdad que la gente quiere esa pelea por morbo y no por el deporte, porque en el Perú el boxeo ya murió. Yo fui a los Panamericanos a apoyar a los chicos de la selección y la verdad que nunca hubo mucha público, por eso te digo que acá les gusta el morbo. Si yo me subo al ring tiene que haber plata, yo peleo si hay plata.

¿Cuál consideras que fue tu mejor pelea?

Para mí todas, porque cada pelea me ayudo a ser quien soy. Extraño el boxeo, quisiera pelear con quien sea, pero más me provoca pelear en el extranjero, haría cualquier pelea, ojo, pero quisiera volver a pelear al nivel internacional. No rechazo ninguna pelea, pero quisiera que sea por el deporte y no por el morbo que vende.

¿Qué mensaje le darías a la gente en este momento complicado?

A los payasos que están pidiendo su bono, que se lo dejen a la gente que necesita. A la gente le digo que busque en qué trabajar, que trate de reintentarse como yo y encuentre una alternativa que les de un ingreso, porque si es posible.