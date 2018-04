WWE: Pagie anunció entre lágrimas su retiro definitivo del ring

La razón, según explicó, es que no ha podido superar unas múltiples lesiones en el cuello. Tratando de mostrar fortaleza, pero sin éxito en muchos pasajes de su discurso, Pagie anunció su retiro de los cuadriláteros en el Monday Night RAW posterior a WrestleMania 34.

Subida en el ring, la ahora exintegrante de Absolution se despidió de sus aficionados y agradeció a la WWE por los cuatro años en que formó parte de la compañía. Emocionados tanto como ella, los fanáticos presentes en el Superdome de Nueva Orleans le ofrendaron frases como "Thank you, Paige" y "This is your house".

Nueva Orleans le trae muy buenos recuerdos a Paige, pues en ese lugar la británica debutó en la WWE y ganó el Campeonato de Divas. Cuatro años más tarde, es ahí mismo donde anunció su retiro del ring.

"Debido a mis lesiones de cuello ya no podré competir. Quiero agradecer a Daniel Bryan, que tuvo su regreso en WrestleMania 34 y eso me da esperanza en el futuro", fue lo primero que dijo Paige.

En medio de la ovación del respetable, Paige continuó: "Quiero agradecer a la WWE por darme la oportunidad de estar aquí y entretener a cada uno de ustedes. Hace cuatro años debuté aquí en Nueva Orleans y ahora tengo que retirarme. Eso sí, esta siempre será mi casa", agregó entre lágrimas.