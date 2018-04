WrestleMania 34: conoce a Nicholas, el primer niño campeón de la WWE

Esta ha sido, sin duda alguna, la gran sorpresa del evento WrestleMania 34 y además, la que más incertidumbre ha dejado de cara al futuro de los títulos en parejas de la WWE.

La pelea pactada entre Cesaro y Sheamus vs Braun Strowman y un acompañante desconocido, trajo una gran sorpresa consigo. Nicholas, un niño del que no se sabía nada y que fue elegido por el propio Strowman entre el público.

La confusión se creó entre las más de 78 mil personas en el Mercedes-Benz Superdome, quienes no comprendían la elección de Braun Strowman. Ni siquiera los relatores en español podían creerlo, pues no estaba permitido que un niño sea campeón al no poder defenderlo en próximas presentaciones.

Al final, Braun Strowman supo cómo derrotar a Cesaro y Sheamus y el pequeño Nicholas se coronó como el primer niño campeón de la WWE, haciendo historia en la empresa.

Dato: Nicholas es hijo de John Cone, árbitro de WWE.

