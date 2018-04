Wrestlemania 34: Lo mejor y lo peor del evento de la WWE (OPINIÓN)

Wrestlemania 34 nos mostró un evento con emociones disparejas. Los fanáticos de la WWE disfrutaron de buena lucha en algunos combates, con gratas sorpresas como Ronda Rousey, Daniel Bryan, The Undertaker y hasta el mismo Brock Lesnar, que mostró un main event con un final impactante.

ESCRIBE: GERARDO CARPIO (@Gerardo_Car77)

LO BUENO

1. EL RETORNO DE DANIEL BRYAN:

Tres años tuvieron que pasar para ver a Daniel Bryan en los cuadriláteros. El excampeón de la WWE mostró una gran performance frente a Kevin Owens y Sami Zayn, dos luchadores que a lo largo de su estancia en la empresa han demostrado que están para grandes ligas. Tuvo muy buena mancuerda con Shane McMahon y llevó bien la historia. Su vuelta hace soñar a los fans con combates de ensueño, ya que es muy seguro que deje su puesto de Gerente General de SmackDown para pasar al rooster principal. Es posible que veamos un Bryan vs AJ Style o Bryan vs Nakamura en un futuro.

2. DEBUT A LO GRANDE DE RONDA:

Ronda Rousey hizo un gran debut en el ring de la WWE frente a las dos cabezas más importantes de la compañía como es Triple H y Stephanie McMahon. Hacer pareja con un experto en lucha como Kurt Angle ayudó a sobresalir como la figura dominante, como en sus luchas en la UFC. Buen manejo tanto dentro como fuera del ring, incluso el mismo Triple H sufrió de sus golpes, la popular 'Rowdy' tiene un futuro prometedor en su nueva faceta como luchadora.

3. APLASTANTE BROCK

Cuando todos pensaban que Roman Reigns iba a salir con el cinturón del campeonato Universal, Brock Lesnar volvió a sacar la 'Bestia Encarnada' que tiene dentro y pulverizó al samoano. Fue una paliza brutal: diez suplex y cinco 'F5' fue lo que aplicó Brock a Roman; incluso apeló a los golpes con codo para hacerlo sangrar de la cabeza, un claro recordatorio de quié es la figura imponente en la lucha libre de entretenimiento en estos últimos dos años.

4. ¡UN-DER-TAKER!

La reaparición de The Undertaker exhaltó a todos. Hasta el final se dudaba que iba a estar en Wrestlemania 34 y se pensaba que su combate contra Jhon Cena iba a suceder en la próxima edición. Pero no. Su retorno asombró hasta el propio Cena, que quedó helado ni bien oyó las campanadas. El 'Hombre Muerto' necesitó algunos minutos para demostrar que con él no se juega y derrotó bien al 16 veces campeón mundial, dándole credibilidad y hasta dejando abierto la posibilidad de una revancha para la siguiente edición.

5. LAS MUJERES ARRIBA

Nia Jax y Charlotte Flair fueron las grandes triunfadoras de esta velada. La primera demostró que es una figura demoledora, como lo estuvo demostrando todo el 2017 y derrotó sin dudas a Alexa Bliss; mientras que la segunda está construyendo de a pocos su camino a convertirse en leyenda, luego de quitarle el invicto a la japonesa Asuka, una de las mejores luchadoras en el planeta hoy por hoy. La división femenina en la WWE tiene a unas merecidas campeonas.

* Bonus track: ROLLINS CAMPEÓN

Seth Rollins demostró un gran combate ante Finn Balor y The Miz para coronarse como nuevo campeón Intercontinental. El 'Arquitecto' es otro de los estandartes de la WWE, ayer lo demostró con su estilo de lucha y tener un título en su brazo le da mayor credibilidad para tentar nuevamente en un futuro al campeonato Universal.

LO MALO

1. DISCRETA PELEA DE PAREJAS

Fue previsible el resultado y no mostró buena lucha a pesar de tener dos parejas que han marcado la pauta en la WWE. La performance de la triple amenaza entre The Usos vs The New Day vs The Bludgeon Brothers fue mala, con éstos últimos como nuevos campeones y con las dos primeras duplas opacas durante los pocos minutos que duró el combate. Ahora, Luke Harper y Erick Rowan deben demostrar que los cinturones no les quede grande.

2. NICHOLAS (?) CAMPEÓN

Todos esperaban la salida de Rey Mysterio, Lance Storm, Samoa Joe o hasta el propio Big Show para hacer dupla con Braun Strowman y ganar los títulos de parejas de Raw, pero el gigante eligió a... un niño. Se trató de Nicholas, hijo de un árbitro de la WWE que se encontraba en el público, y que ahora, con 10 años, es el campeón más joven de la empresa en su historia. Quisieron hacer un 'momento Wrestlemania', pero resultó ser una gran decepción para los fans de la lucha.

3. NAKAMURA TRAIDOR

El 'combate de ensueño' entre AJ Styles y Shinsuke Nakamura resultó una pesadilla para el campeón de la WWE, que retuvo su título en un combate que para muchos debió ser más espectacular. Ambos mostraron todo su arsenal, pero la sorpresa llegó al final, cuando un derrotado Nakamura golpea en las entrepiernas al 'Fenómeno', haciendo su cambio a 'heel' (rudo). Sin poner en tela de juicio su calidad luchística, el japonés tiene más carisma como técnico y convertirse en villano, podría costarle popularidad.

4. REIGNS HUMILLADO

Todo el mundo daba como ganador a Roman Reigns en su lucha ante Brock Lesnar y el cinturón del campeonato Universal lo iba a situar nuevamente en lo más alto de la WWE, pero no fue así. El exShield fue humillado y valpuleado por la 'Bestia Encarnada y se quedó sin oro en Wrestlemania. Más allá del resultado de la lucha, la forma en cómo perdió fue mala y lo dejan como un luchador frágil ante el Universo WWE, que incluso tiene muy resistido al samoano.

5. FLOJO FATAL 4-WAY

La lucha por el Campeonato de los Estados Unidos fue una de las más flojas de Wrestlemania, más aún por los nombres que tenía en su cartel. Ni Randy Orton, ni Bobby Roode, ni Rusev ni Jinder Mahal estuvieron en una buena noche y mostraron un nivel discreto. Es posible que Mahal, como nuevo monarca, defienda su cinturón con cada uno, pero en combates individuales. Sería la mejor fórmula para recobrar la credibilidad en dicha división.

