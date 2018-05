Valentina Shevchenko demuestra gran puntería disparando escopeta [VIDEO]

Por algo le dicen 'la Bala'. Valentina Shevchenko hizo gala de su habilidad con la escopeta, luchadora peruana demostró que es infalible tanto dentro como fuera del octágono de la UFC colgando un video donde le da a los discos con mucha puntería.

Lista para jalar el gatillo

Las imágenes fueron captadas en Las Vegas, Valentina Shevchenko decidió tomar un tiempo libre para quitarse el stress y tuvo la gran idea de probar su puntería, como se aprecia la tiene fina, muy parecida a los golpes que suele soltar en cada velada de UFC.

Valentina Shevchenko podría tener una oportunidad de luchar por el cinturón de peso mosca de la UFC en julio próximo enfrentando a la campeona Nicco Montaño, en el evento UFC on Fox 30, que se realizará en Canadá. 'No se anunció ningún evento principal, aunque me dijeron que la esperanza es reservar Nicco Montaño vs. Valentina Shevchenko para el título femenino de peso mosca en ese lugar. Aún no está finalizado, pero eso es lo que quieren', afirmó el periodista especializado en artes marciales mixtas Ariel Helwani.