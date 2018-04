UFC: Valentina Shevchenko peleará por el título de peso mosca en julio

Tendría su oportunidad. Valentina Shevchenko podría tener una oportunidad de luchar por el cinturón de peso mosca de la UFC en julio. Según el periodista especializado en MMA, Ariel Helwani, Shevchenko enfrentaría a la campeona Nicco Montaño, en el evento UFC on Fox 30, que se realizará en Calgary, Alberta, Canadá.

Va por el título

Según Ariel Helwani, la idea de la UFC es que el combate entre Valentina Shevchenko y Nicco Montaño, sea la pelea estelar del evento, que tendría como combate co-estelar, el enfrentamiento entre el brasileño José Aldo y el estadounidense Jeremy Stephens, en la categoría pluma.

"El tan esperado regreso de UFC a Calgary es oficialmente oficial", explicó Helwani en su cuenta de Twitter. "No se anunció ningún evento principal, aunque me dijeron que la esperanza es reservar Nicco Montaño vs. Valentina Shevchenko para el título femenino de peso mosca en ese lugar. Aún no está finalizado, pero eso es lo que quieren", señaló el periodista.

Cabe recordar que,Valentina Shevchenko, realizó su debut en la categoría mosca en febrero de este año, destrozando a la brasileña Priscila Cachoeira. Antes la 'Bala' participaba en la categoría gallo y su última pelea fue ante Amanda Nunes, quien la derrotó por decisión dividida.

Por su parte, Nicco Montaño, primera campeona de peso mosca de la UFC, no ha entrado al octágono desde diciembre del año pasado, cuando ganó su título tras vencer a Roxanne Modafferi, por decisión unánime. Montaño tiene un récord profesional de cuatro victorias y dos derrotas.

Se aguarda que en los próximos días las conversaciones entre los agentes de ambas luchadoras y las UFC lleguen a buen puerto y se puede oficializar el combate.

