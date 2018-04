UFC: Tony Ferguson enseñó cómo quedó su rodilla tras operación

Dura lesión. El evento UFC 223 pintaba como uno de los más espectaculares de este año, por los combates que presentaba. Uno de ellos era el que enfrentaría a Tony Ferguson ante Khabib Nurmagomedov, por el cinturón de peso ligero, pero la pelea nunca se pudo realizar.

Una semana antes de que se realice el evento, Tony Ferguson, sufrió una lesión en la rodilla cuando estaba compareciendo ante la prensa. Mientras brindaba entrevistas, Ferguson sufrió una extraña lesión en un estudio de grabación. El luchador estadounidense se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda y su combate ante Khabib Nurmagomedov, tuvo que ser suspendido por cuarta vez.

Ante la gravedad de la lesión, Tony Ferguson, tuvo que ser sometido a una operación, que lo dejará fuera de acción por algunas semanas. Luego de salir de la intervención, el 'Cucuy', compartió una imagen de cómo quedó su pierna en su cuenta de Instagram.

En la publicación que realizó Tony Ferguson, excampeón interino de peso ligero de la UFC, se puede apreciar su rodilla con una gran cicatriz. Ferguson acompañó la foto con algunas palabras motivadoras.

"Mantente peleando. No puedo decir que vaya a ser fácil… Pero diré que todo en mi vida me ha preparado para esta prueba. Por lo que sea que estés atravesando, recuerda que alguien está peor… Gracias a todos por sus pensamientos y oraciones… Soy honesto. #TeamElCucuy Odio tener que hacerme a un lado, pero con cinturón o sin cinturón, no voy a permitir que eso me defina… Este es #MiCaminoALaRecuperaciónXT", escribió Tony Ferguson.

A pesar de la cancelación de la pelea, el evento UFC 223 siguió adelante. Primero Max Holloway entró en su reemplazo, pero al no estar en condiciones de pelea, según la Comisión Atlética de Nevada, Al Iaquinta enfrentó a Khabib Nurmagomedov, quien lo venció y se quedó con el título de peso ligero.

