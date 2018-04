UFC: Humberto Bandenay ya palpita su combate ante Martín Bravo [VIDEO]

Entra al octágono. El luchador peruano Humberto Bandenay volverá a subir al octágono de la UFC este 19 de mayo en Chile. Bandenay enfrentará al mexicano Gabriel 'Mowggly', buscando su segunda victoria en la empresa más famosa de artes marciales mixtas (MMA).

A pesar de que será visitante en el Movistar Arena de Santiago,Humberto Bandenay no se amilana y tiene la confianza de salir victorioso de la jaula. "Yo ya estoy acostumbrado a ser visitante. Con Martín Bravo luché en su país, México, con toda si gente, 25 mil personas que me gritaban de todo, pero en la jaula estamos los dos y ahí es donde se ven los gallos. Creo que eso va a pasar el 19", señaló.

Humberto Bandenay aseguró que dará todo por dar un paso más en su carrera en la UFC. "Prometo mucho show y mucho fuego. De esa pelea va a salir fuego. Harta patada y puñete. Me voy a llevar la victoria antes que llegue a la decisión de los jueces", aseguró.

Humberto Bandenay volverá al octágono de la UFC, tras su espectacular victoria ante Martín Bravo en agosto del año pasado a los 26 segundos del primer round. Además de Bandenay, en el UFC Fight Night Chile también estarán presentes los peruanos Enrique Barzola y Claudio Puelles.

Cabe recordar que Humberto Bandenay es parte de la campaña Be More Human de Reebok, que tiene como filosofía que el deporte no sólo favorece a tu cuerpo y lo vuelve más resistente, el deporte también es un instrumento transformador de vidas y así está demostrado. No hay duda, que el practicar deporte, disciplina tu vida, te hace más responsable y en consecuencia, puedes convertirte en mejor persona, mejor amigo, mejor padre e incluso mejor profesional.

MIRA EL VIDEO DE LA ÚLTIMA VICTORIA DE HUMBERTO BANDENAY

LEE ADEMÁS: Ronaldinho espera que Neymar saque campeón a Brasil en Rusia 2018 https://t.co/vmFvly6neI pic.twitter.com/VbNeS5Eoz1