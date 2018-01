UFC: Conor McGregor será obligado a defender su título en marzo

Tiene que luchar. El tiempo se le acaba a Conor McGregor, pues el tiempo corre y si es que el luchador de la UFC no se decide a defender su cinturón lo más pronto posible, este quedará vacante. Conor McGregor no ha entrado a la jaula desde noviembre de 2016 y Dana White, presidente de la UFC, le ha mandado un ultimátum, para que vuelva a luchar y complazca del deseo de sus fanáticos, quienes lo esperan con ansias.

Volverá a la jaula

Dana White, se cansó de las idas y vueltas de Conor McGregor, por eso en una entrevista con el portal Yahoo Sports, le advirtió que tiene que pelear, a más tardar en marzo, pues si no lo hace perderá el cinturón de peso ligero, el cual ganó el 12 de noviembre de 2016, tras vencer a Eddie Alvarez, por TKO (Golpes), en el evento UFC 205.

Dana White, fue claro en sus declaraciones y le advirtió a Conor McGregor tendrá que entrar al octágono, en el más corto plazo. "Conor tiene que tomar una decisión de una vez. Si decide esperar hasta agosto o septiembre para regresar, eso significará que habrán pasado dos años desde que ese cinturón se defendió y eso no puede suceder", señaló el mandamás de la UFC.

Pero esto no quedó así, pues Dana White, fue más allá. "Conor McGregor ha ganado mucho dinero y si él quiere pelear o no es su decisión, pero el cinturón debe moverse. Haremos Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson , el ganador enfrentará a McGregor. Pero si Conor no quiere pelear, la pelea entre Khabib y Ferguson debe ser por el título indiscutido, no por el interino", confesó White.

La UFC planea realizar el combate entre Tony Ferguson, campeón interino de peso ligero, y el ruso Khabib Nurmagomedov, para que el ganador unifique los cinturones ante Conor McGregor. Pero todo dependerá de que el irlandés acepte volver a luchar y dejar de ser un simple espectador, algo que ha ocurrido desde 2016.

