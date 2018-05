UFC: La dejó en visto, Amanda Cooper negó el saludo a Mackenzie Dern

La dejó sin saludo. El combate entre Mackenzie Dern y Amanda Cooper, de este sábado en el evento UFC 224, que se realizará en Río de Janeiro, ha tomado un inusitado interés en las últimas horas, por lo que sucedió entre ambas luchadoras en el Media Day y en el careo oficial.

Primero fue en el Media Day en el que Amanda Cooper dudó en saludar a Mackenzie Dern en un primer momento, aunque luego la saludó con una sonrisa, pero luego del careo Cooper se fue sin despedirse dejando a Dern con la mano estirada y provocando la carcajada de los asistentes a la conferencia.

La segunda situación se dio en el careo oficial, que se realizó luego del pesaje en el que Mackenzie Dern no dio el peso. Las dos luchadoras se volvieron a cruzar, pero esta vez Amanda Cooper evitó saludar a su rival, que esta vez no se quedó tranquila y la encaró agresivamente.

Las burlas y críticas llegaron de inmediato hasta Mackenzie Dern, tanto por no dar el peso, como por la situación que pasó con Amanda Cooper, quien le 'pegó' en Twitter. "No me sorprende que Mackenzie Dern no haya dado el peso pero tres kilos de más es una desgracia para todo profesional. No va a salirse de esta pelea tan fácilmente. El encuentro sigue en pie. Nación ABC prepárense, peso paja contra peso mosca en UFC 224 mañana por la noche en Brasil", escribió.

A pesar del exceso de peso de su rival Amanda Cooper, que dio un peso de 25.5 kilos, aceptó enfrentarse a Mackenzie Dern que dio 55.7 kilos. "Nunca pensé en no pelear, hace días les dije a mis entrenadores que pelearía incluso si ella no daba el peso. Esto es frustrante para mi, pero soy profesional y le puedo ganar", aseguró la luchadora de la UFC.

