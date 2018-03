Ronda Rousey no soporta que le pregunten por la UFC [VIDEO]

No quiere saber nada. Al parecer Ronda Rousey no ha podido superar los duros momentos que vivió en su última etapa en la UFC. A pesar de que han pasado tres años desde que cayó derrotada ante Amanda Nunes, 'Rowdy' sigue recordando ese momento con dolor y no soporta hablar de ello.

A Ronda le cuesta hablar de la UFC

Cada vez que Ronda Rousey da una entrevista se hace evidente su incomodidad al momento de hablar de su paso por la UFC. Hace unas semanas sucedió en el programa de Ellen DeGeneres y está vez ocurrió mientras conversaba con el exjugador de la NFL y conductor del programa de ESPN Golic & Wingo, Mike Golic.

Mike Golic le preguntó a Ronda Rousey sobre su posible regreso a la UFC y esta respondió con mala cara y de forma muy enfática. "Jamás he dicho que no volveré a pelear. Es más, no creo que pueda volver en el tiempo y pisar de nuevo la jaula de la UFC. No sé si vuelva a pelear, si es lo que tanto te interesa", señaló la excampeona de la UFC.

A pesar de que Ronda Rousey nunca se retiró oficialmente de las MMA, siempre ha comparado las posibilidades de un regreso al de hacer un regreso al judo de nivel olímpico.

Ronda Rousey, quien tiene un récord de 6 victorias y 2 derrotas en la UFC, decidió pasar a la WWE, donde hará su debut el próximo 8 de abril en el evento WrestleMania 34.

