Luchadora de la UFC suplicó para que paren su pelea y terminó destrozada

El evento UFC 224 dejó una imagen lamentable en el enfrentamiento entre Amanda Nunes y Raquel Pennington, dejó en claro el poder que tienen los entrenadores sobre los luchadores, quienes a veces ponen en riesgo el físico de estos.

En el evento UFC 224, que se realizó en Río de Janeiro, Raquel Pennington fue la retadora del cinturón de peso gallo, ante Amanda Nunes. Fue justo antes de que se dispute el último round, que Pennington le pidió a sus entrenadores terminar con el encuentro.

"He terminado. Quiero terminar", fueron las palabras de Raquel Pennington, quien lucía visiblemente afectada. Ante esto la respuesta de su entrenador fue contundente. "¡No, no no! Sé que duele, pero vamos a poder con esto. Cambia tu forma de pensar, ¡Cámbiala! Vamos a dejar todo lo que tenemos, nos recuperaremos más tarde. Deja todo lo que tengas", se puede escuchar en el video de YouTube, que se ha vuelto viral.

La consecuencia de no hacerle caso a su luchadora quedó en evidencia en el quinto asalto en el que Amanda Nunes, destrozó a Raquel Pennington, quien terminó con la nariz fracturada, un corte en la frente y los ojos hinchados.

Al final del combate, Amanda Nunes, se refirió a lo ocurrido con Raquel Pennington. "Ni siquiera lo sabía. Me lo dijeron en el vestuario y es triste porque se pudo evitar. Ella terminó en el hospital y puede ser una lesión grave. Mi entrenador no me dejaría pasar por eso. Creo que necesita rodearse de gente que quiera lo mejor para ella", señaló la campeona de peso gallo, visiblemente preocupada.

