Para el recuerdo: El increíble nocaut con el que debutó Conor McGregor

Su primera vez. Antes de convertirse en la estrella que es Conor McGregor tuvo que batallar mucho para llegar a la UFC. El luchador irlandés no tuvo una vida nada sencilla y hasta tuvo que vivir de los cheques que le otorgaba la beneficencia en Irlanda hasta el día de su debut en el octágono más famoso del mundo en abril de 2013, día en que enfrentó a Marcus Brimage en el evento UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi.

Luego de dejar los estudios, probar suerte en el fútbol y trabajar como gasfitero junto a su padre, Conor McGregor

encontró su sitio en las MMA, pero el comienzo no fue fácil. Primero luchó en combates amateurs, para luego probar suerte en la compañía británica Cage Warrios, en la que fue campeón en las categorías pluma y ligero.

Recién el 2013 Conor McGregor hizo su arribo a la UFC, pero el destino casi se encarga de frustrar su carrera en la empresa estadounidense. Pues como cuenta su entrenador John Kavanagh en su libro 'Conor McGregor, las MMA y mi lucha como entrenador', Mc Gregor casi pierde el vuelo a Estocolmo, donde se iba a realizar el combate, por cobrar el cheque de la beneficencia, equivalente a 188 euros.

Como cuenta Kavanagh en su libro, intentó persuadir a Conor McGregor para que desista de cobrar el cheque y hasta ofreció prestarle el dinero, pero el irlandés hizo caso omiso a las palabras de su entrenador y fue a cobrar. Finalmente logró embarcarse y llegar a tiempo a su debut.

En la jaula Conor McGregor dio una muestra de su poder ante Marcus Brimage a quien venció apenas al minuto 1:07 del primer asalto con una contundente combinación de golpes, que finalizó con tres brutales uppercuts, que han quedado grabados en la historia de la UFC.

Con esta victoria Conor McGregor no solo consiguió ganar los 16 mil dólares por su debut y los 60 mil dólares por KO de la noche, también inscribió su nombre en la UFC en la que viene dejando un legado que será recordado por siempre.

MIRA EL VIDEO DEL PRIMER COMBATE DE CONOR MCGREGOR EN LA UFC

LEE ADEMÁS: #Salah iguala récord de #CristianoRonaldo en la #PremierLeague https://t.co/t3UwSoTMan pic.twitter.com/mB5l9gqVDz