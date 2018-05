Dana White no pierde las esperanzas de ver a Conor McGregor en la UFC

Tiene fe. Dana White intentará convencer a Conor McGregor, para que vuelva a luchar en la UFC. White pretende que 'The Notorious' se enfrente a Khabib Nurmagomedov, por el cinturón de peso ligero, en un futuro no muy lejano.

Dana White fue entrevistado luego del evento UFC Fight Night Londres y confirmó el encuentro con Conor McGregor. "Conor y yo nos encontraremos en Las Vegas. Él y yo no nos hemos visto desde el incidente en Nueva York. Así que no nos hemos visto, no hemos hablado, nada, así que necesitamos reunirnos pronto", señaló.

Luego White se refirió al combate entre la posibilidad del enfrentamiento entre McGregor y Nurmagomedov en el octágono de la UFC. "Estoy bastante seguro de que (una pelea de título ligero) es una pelea que Conor McGregor quiere, y estoy bastante seguro de que es una pelea que Khabib quiere. Así que, puedo ver que eso está sucediendo", confesó.

Conor McGregor, quien tiene un récord de 21 victorias y tres derrotas, no entra al octágono de la UFC desde 2016 y actualmente afronta cargos de asalto y conducta criminal en Nueva York. Estos casos se deriva de us participación en un ataque a un bus de la UFC en abril. McGregor tendrá que comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 14 de junio.

“Lo que suceda después con Conor McGregor, depende de lo que ocurra en Nueva York en junio. No podemos determinar nada sobre lo que viene para él hasta que se aclare todo", señaló Dana White.

Por su parte Khabib Nurmagomedov, quien tiene récord invicto de 26 triunfos, consiguió el título de peso ligero tras vencer a Al Iaquinta en abril de este año.

