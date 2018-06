Dana White desea ver a Conor McGregor frente a Khabib Nurmagomedov

Quiere verlo en acción. Conor McGregor tendría una nueva oportunidad en la UFC y esta sería nada más y nada menos que ante Khabib Nurmagomedov, campeón de peso ligero, según lo informó el presidente de la compañía, Dana White, luego del evento UFC 225, que se realizó el último sábado en Chicago.

Según Dana White el combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov sería el próximo evento grande de la compañía, pero lamentablemente el irlandés está metido en una complicada situación legal, luego de que realizará algunos disturbios en Brooklyn previo al evento UFC 223 realizado en abril de este año.

Conor McGregor está citado en la corte de Nueva York para el 14 de junio y si logra salir bien librado del juicio, la pelea podría realizarse. "Esa es la pelea que hay que hacer. Pero no hay pelea que hacer hasta que descubramos qué sucede con Conor", señaló White el último sábado 9 de junio.

A pesar del entusiasmo de Dana White, el manager de Khabib Nurmagomedov no está muy conforme con realizar una pelea ante Conor McGregor "Khabib quiere luchar por el legado y no por un programa de telenovelas, y creemos que Conor no merece esta oportunidad. El tipo no ha peleado en casi dos años. ¿Por qué se merece luchar por el título? Debería volver a meterse en la línea y buscar su oportunidad", señaló Ali Abdelaziz, quien prefiere que su representado enfrente a Georges St-Pierre.

Según se pudo conocer Khabib Nurmagomedov desea luchar en Rusia en setiembre, aunque aún no está confirmado si es que esto podría ser posible. Solo queda aguardar para saber si es que el tan esperado choque entre las dos estrellas de la UFC.

